Более 2,2 млн рублей штрафов заплатят нарушители чистоты и порядка в Подмосковье

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области прошло рассмотрение административных дел. Было рассмотрено 28 административных дел в отношении УО, ТСЖ, ТСН и жилищного кооператива, сообщает пресс-служба ведомства.

В число городских и муниципальных округов, на территории которых были выявлены нарушения обязательных требований, установленных жилищным законодательством, вошли Павловский Посад, Электросталь, Балашиха, Орехово-Зуевский, Раменский, Домодедово, Чехов, Серпухов, Луховицы, Химки, Мытищи, Одинцово, Наро-Фоминск.

Нарушителей привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общедомового имущества МКД, а также за нарушения нормативов и режима предоставления коммунальных услуг населению. Кроме того, одну управляющую организацию привлекли к административной ответственности за то, что ею не была передана техническая документация на многоквартирный дом вновь избранной управляющей компании.

В результате рассмотрения административных дел сумма наложенных штрафов составила 2 240 000 рублей. Предупреждения по итогам рассмотрения дел объявлены 9 контролируемым лицам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.