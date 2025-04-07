Более 110 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада в Ленинском округе

На устранение последствий апрельского снегопада в Ленинском округе направлены порядка 110 единиц техники муниципальных предприятий «Благоустройство» и «Дорсервис», а также управляющих компаний. Они задействованы в расчистке пешеходных зон, подходов к социально значимым объектам, дорог и тротуаров. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа.

«Несмотря на то, что основная часть спецтехники уже была переведена на весенний режим работы и переоборудована на содержание территорий в условиях сухой и теплой погоды, мы оперативно мобилизовали все имеющиеся ресурсы. Стремимся обеспечить безопасное и комфортное передвижение по округу как для автомобилистов, так и для пешеходов», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

На уборке снега в зоне придомовых территорий, пешеходных коммуникаций, а также подходов к поликлиникам, больницам, школам, детским садам и на остановках общественного транспорта работают порядка 550 сотрудников коммунальных служб и задействовано 46 единиц техники.

На расчистке дорог и придорожных тротуаров задействованы 63 единицы техники. Также сообщается, что все силы на уборку дворовых территорий от снега направили и управляющие компании Ленинского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.