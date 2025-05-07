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Более 100 деревьев высадили на акции «Сад памяти» в Подмосковье

К торжественному открытию международной акции «Сад памяти» присоединилось министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и его подведомственные организации. На территории Рузского муниципального округа — высадили свыше 100 новых саженцев в память о подвигах в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие организовано комитетом лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Внесли свой вклад и приняли участие в посадке деревьев:

заместитель министра Татьяна Баранчеева;

заместитель министра Андрей Куликов;

руководители подведомственных министерству организаций: коммунальных систем, управления технического надзора капитального ремонта и фонда капитального ремонта региона.

Для гостей подготовили выступления творческих коллективов и работу полевой кухни, где каждый мог насладиться вкусной солдатской кашей.

Открытие сопроводил мастер-класс по посадке деревьев.

Всего на площадке Нестеровского участкового лесничества появилось более 10 тыс. двухлетних сосен, симвоизирующих преемственность поколений и дань уважения каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.