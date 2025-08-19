Более 10 км инженерных сетей заменят в Балашихе к 2026 году

В Балашихе полным ходом идет подготовка к отопительному сезону, и особое внимание уделяется надежности работы котельных. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и член фракции «Единая Россия» балашихинского Совета депутатов Андрей Холод проинспектировали ход работ на котельной № 1-1, расположенной на улице Трудовых резервов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Здесь завершается перекладка теплотрассы протяженностью 1,6 км. Старые, аварийные участки заменяются на современные трубы с увеличенным сроком эксплуатации до 30 лет, что гарантирует надежность и качество теплоснабжения», — отметил Тарас Ефимов.

Этот объект, которому более полувека, обеспечивает теплом более сотни домов и десятки социальных учреждений. Все работы планируется завершить к 1 сентября.

«В Балашихе за последние годы мы повысили надежность системы теплоснабжения. На данный момент нами разработана и утверждена схема развития теплосетей до 2042 года. До 2026 года мы заменим 14 км труб и реконструируем две котельные», — подчеркнул координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Николай Говричев.

В настоящее время в городе в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» ведутся активные работы по модернизации инженерных сетей. Так, в микрорайонах Янтарный и Изумрудный обновляется 940 м тепловых сетей, что повысит качество и стабильность отопления. Одновременно планируется модернизация оборудования на котельных в микрорайонах Керамик и Балашиха-3. Также ведется замена трубопроводов горячего водоснабжения для предотвращения аварий.

Эти работы направлены на исключение аварийных ситуаций и обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей Балашихи в предстоящем отопительном сезоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизируется 352 км теплосетей. В сумме они обеспечивают 3,7 млн жителей.

«Помимо модернизируемых объектов, безусловно, к зиме готовим всю систему теплоснабжения региона — она включает свыше 2,7 тыс. объектов и более 10 тыс. км тепловых сетей… До 15 сентября необходимо завершить все регламентные работы, включая замену задвижек, установку частотников, промывку резервуаров чистой воды и так далее», — заявил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.