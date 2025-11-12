Более 1 тыс входных групп МКД отремонтировали в Подмосковье в октябре

За октябрь в многоквартирных домах Московской области специалисты управляющих организаций отремонтировали более 1 000 входных групп, в их числе: козырьки, ступени, перила, пандусы и двери. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Входная группа многоквартирного дома — это совокупность архитектурных и инженерных элементов на входе в здание: тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестничные пролеты. Все элементы отвечают за комфортное передвижение и мобильность всех групп граждан.

Отработка задач проходит под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Среди ключевых работ:

устранение повреждений дверей, в том числе тамбурных;

восстановление целостности ступеней;

ремонт навесных козырьков и перил;

обновление лакокрасочного слоя.

Например, работы проведены в городском округе Коломна, на улице Гагарина, дом № 24, в Люберцах, на улице Юбилейная, дом № 4, а также в городском округе Химки, на улице Панфилова, дом № 11. Топ‑3 муниципалитета по числу выполненных работ:

Люберцы;

Балашиха;

Красногорск.

По вопросам состояния входных групп и внутриподъездных дверей жители могут обратиться в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.