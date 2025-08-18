Благоустройство 5 дворовых территорий Ленинского округа согласовано с жителями

В Ленинском городском округе подходит к завершению реализация намеченных на 2025 год планов по комплексному благоустройству придомовых территорий. Из 16 запланированных дворов 12 приведены в порядок, 5 из них уже получили одобрение жителей, еще 7 ждут согласования. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Благоустройство дворовых территорий выполняем для удобства и комфорта наших жителей, на это существует большой запрос. Поэтому и ход работ вместе с ними контролируем на всех этапах, чтобы добиться максимального результата. Четыре придомовых территории в поселке Развилка и одна в Горках Ленинских уже согласованы жителями», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он добавил, что речь идет о комплексном благоустройстве дворов по следующим адресам: поселок Развилка, д. 31, д. 32, д. 34-36, д. 38-39 и поселок Горки Ленинские, Южный проезд, д. 1, 3, 5, 7, 9. За счет средств муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» здесь обновили асфальтовое покрытие проездов, пешеходных дорожек, парковок, заменили бортовой камень, установили новые скамейки и урны, обустроили спуски для маломобильных граждан и детских колясок. Работы выполнены силами муниципального предприятия «Благоустройство».

Еще на семи адресах подрядчик завершает устранение недочетов, выявленных жителями. Четыре придомовые территории, где работы еще идут, будут готовы до конца августа. Отмечается, что комплексное благоустройство продолжается в микрорайоне Боброво на улицах Крымская и Лесная, а также в Видном на улице Булатниковской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.