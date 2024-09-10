Бида: в Подмосковье будут развивать связанную с водоподготовкой промышленность

До 80% того, что представлено на Международной выставке технологий и оборудования для коммунальной и промышленной водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод «ЭкваТэк», уже применяется в Подмосковье, сообщил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

«Московская область готова делится своим опытом, мнением по каждому производителю», — сказал Бида.

По его мнению, выставка очень интересная. На ней представлено множество решений, которые раньше были презентованы только зарубежными компаниями. Много любопытных бытовых проектов, которые могут быть реализованы с помощью представленных на выставке партнеров.

Бида выразил надежду, что проектировщики, заказчики, инвесторы — те люди, которые хотят работать в Московской области, откроют для себя на этой выставке многое.

И. о. главы Минэкологии заключил, что в регионе будут развивать промышленность, связанную с водоподготовкой, водной тематикой, работая в основном с отечественными производителями.

Крупнейшая тематическая и природоохранная выставка «ЭкваТэк» открылась в «Крокус Экспо Москва». На ней представлены несколько десятков отечественных производителей, многочисленные инжиниринговые компании, компании из Белоруссии и ряда других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.