Беспилотник может оставить без работы российских электриков

В 7 регионах России ожидается массовое сокращение электриков из-за внедрения автоматизированного дрона для обслуживания электросетей. Дрон за день способен выполнять работу, для которой обычно требуется 3-5 бригад, сообщает Mash .

Речь идет о БПЛА под названием «Паук». Она способен сбрасывать снег и лед, наносить антигололедные составы, предотвращая образование наледи на срок до 3-4 месяцев. Летом беспилотник также обрабатывает провода спецсоставом для защиты от коррозии.

«Паук» может работать на линиях электропередач без их отключения, выдерживая температуры до -35 градусов. За день он способен пройти до 10–12 км проводов.

На сегодняшний день успешно используют «Пауков» семь регионов страны. Дроны сбрасывают изморозь и наносят антигололед на линиях Чусовских электрических сетей в горном районе Пермского края. Затем они отправятся в Салехард и вернутся в Пермский край.

Еще «Пауки» по запросу могут быть задействованы для борьбы с гололедом в Иркутской области. География их использования будет только расширяться.

На данный момент произведено 20 БПЛА «Паук», еще 7 находятся в производстве. Одна такая машина способна заменить труд 3-5 бригад, в каждой из которых работают по 3 человека.

По словам разработчиков, в настоящее время устройства на 80% состоят из отечественных материалов, но планируется увеличить этот показатель до 95%. Импортными останутся лишь видеокамеры.