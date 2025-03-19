Базовая кафедра министерства ЖКХ МГИМО приглашает на открытую лекцию 22 марта

сегодня в 15:49

Лекция «Искусственный интеллект и робототехника в стратегии отрасли» пройдет 22 марта в 15:00 в онлайн-формате с трансляцией на официальных ресурсах МГИМО, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Лектором на мероприятии выступит генеральный директор ГК «Ускорение» — инжинирингово-консалтинговой компании, специализирующейся на управлении и цифровом мониторинге строительных объектов и промышленных предприятий, Артем Дубоделов.

В ходе мероприятия слушатели познакомятся со стратегией цифровизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства, узнают о способах внедрения искусственного интеллекта, а также на практике рассмотрят опыт инжиниринговых компаний в части автоматизации процессов.

Лекция проводится в рамках магистерской программы «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.