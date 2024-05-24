сегодня в 18:30

Аварийные службы участвовали в гидроиспытаниях теплосетей в 5 округах Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в работе 5 муниципальных комиссий по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Контрольные мероприятия прошли в городских округах: Орехово-Зуевский, Черноголовка, Дубна, Пушкинский и Фрязино.

Всего повышенным давлением было проверено 15 участков тепловых сетей. На пяти из них обнаружены утечки, что не позволяет эксплуатировать теплопроводы в предстоящий осенне-зимний период.

После проведения восстановительных работ гидроиспытания на пяти участках будут проведены вновь.

На основании результатов проведенных работ составлены акты установленного образца.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.