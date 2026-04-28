Аварийные службы Истры устраняют последствия непогоды

В селе Новопетровское у дома № 3 на улице Полевой коммунальные службы распилили поваленные деревья и организовали их вывоз. Ранее специалисты убрали обломки крупного дерева в деревне Бутырки, где оно упало рядом с проезжей частью и создавало потенциальную опасность для движения транспорта. Аналогичные работы провели в деревне Долево на подъезде к СНТ «Поляна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.