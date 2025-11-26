Аварийные бригады круглосуточно развоздушивают многоквартирные дома Шатуры

Тепло подано во все дома Шатуры после происшествия на Шатурской ГРЭС 23 ноября. Специалисты коммунальных служб округа продолжают вести точечную работу. Слесари обходят те жилые объекты, где образовалась завоздушенность в системе отопления, препятствующая нормальному движению теплоносителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Заявки фиксируются в общедомовых чатах, в чате управляющих компаний, через систему 112 и в комментариях в городских пабликах в соцсетях. Все сообщения об отсутствии тепла в квартирах оперативно выполняются. Для выполнения работ сформированы бригады, ведется поквартирный обход. Сейчас задействовано не менее 10 бригад.

«Сотрудники УК на сегодняшний день выполняют работу по перепуску отопления. Уже подали теплоноситель, и большое количество воздуха сейчас в системе. Мы перепускаем воздух и делаем поквартирный обход. На сегодняшний день ситуация нормализуется. Жители довольны — это главное. Будем работать до победного конца, пока не закончатся заявки», — рассказал Александр Веревкин, представитель управляющей компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.