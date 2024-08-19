Андрей Воробьев: в Подмосковье принят план по модернизации электроснабжения

В Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В пятницу мы провели час ЖКХ. Были приглашены руководители нашего регионального подразделения „Россетей“ и руководитель „Мособлэнерго“. Цель — еще раз внимательно посмотреть по модернизации, трансформации электроснабжения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды. И в Подмосковье, и в Москве, подчеркнул он.

«Этим (реализацией плана — ред.) занимается больше в части трансформаторов, работа на земле, наше подразделение „Мособлэнерго“. И большая работа, включающая в себя прокладку в том числе линий передач, осуществляется „Россетями“ в лице директора Петра Алексеевича (Синютина, гендиректора ПАО „Россети Московский регион“ — ред.)», — добавил глава региона.