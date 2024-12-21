Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации электросетей в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье отремонтировали около 2,5 тыс. трансформаторных подстанций, 1,5 тыс. км линий электропередачи, свыше 1,7 тыс. высоковольтных выключателей, более 100 трансформаторов, а также заменили 4 тыс. опор, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особое внимание уделили районам с активным строительством и ростом числа дачников: в Чехове реконструировали свыше 30 трансформаторных подстанций, провели более 63 км кабельно-воздушных линий, построили подстанцию „Фруктовая“, а „Бегичево“ модернизировали», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Клину реконструировали 13 узловых трансформаторных подстанций, 3 распределительных подстанции, 27 км воздушных линий, ввели 44 км кабельных линий.

Кроме того, в Раменском обновили около 40 км кабельно-воздушных линий. В Домодедово — более 11 км линий электропередач.

В Солнечногорске модернизировали питающий центр «Солнечногорск» и заменили 6,2 км кабельных линий. Всего работы выполнены более чем в 100 населенных пунктах, подчеркнул губернатор.

В 2025 запланирована реконструкция 5 подстанций: «Лопасня» в Чехове, «Восточная» в Балашихе, «Звенигород» в Одинцовском, а также «Солнечногорск» и «Можайск». В 2026–2027 годах построят 8 питающих центров: «Данилово» и «Максимиха» в Домодедово, «Дементьево» и «Кратово» в Раменском, «Ермолино» в Дмитровском, «Наукоград» в Талдомском, «Ромашково» в Одинцовском, «Чехов». Еще 13 модернизируем.

«Всего за три года построим 8 подстанций и реконструируем 18 крупных питающих центров. Так мы разгрузим сети и обеспечим надежное элекстроснабжение МЦД, развитие промышленных зон и самое главное — в каждом доме будет тепло», — резюмировал глава региона.