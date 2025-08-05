Андрей Воробьев проверил ход капремонта котельной в Дмитровском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил поселок Ермолино в Дмитровском округе и проверил, как были проведены работы по ремонту местной котельной, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Котельная находится на улице Центральной. Она снабжает 33 многоквартирных дома и два соцобъекта.

«На котельной в поселке Ермолино поменяли старое оборудование. Капитальный ремонт, в том числе замена котла, здесь был жизненно необходим — котельная 1979 года, износ был высокий. При этом объект обеспечивает теплом более тысячи жителей. Очень важно, пока на дворе лето, подготовить к надежной работе все теплосистемы», — сказал Воробьев.

Он уточнил, что работы там начались в феврале, в июне специалисты смонтировали котел. На сегодняшний день на объекте ведется подготовка к его подключению к контрольно-измерительным системам. Рабочие выполняют врезку задвижки для начала пуско-наладки.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Установка дополнительного котла 5,5 МВт обеспечит котельной резерв мощности. Проведение данной работы гарантирует бесперебойное теплоснабжение и горячее водоснабжение для жителей поселка.

«В ближайшее время инспектор проведет оценку, чтобы котел можно было запустить в эксплуатацию. Мы остановим котельную на 2 недели для подготовки к осенне-зимнему периоду», — отметил главный инженер МУП «Дмитровское управление ЖКХ» Олег Скрипаев.

По его словам, еще специалисты будут заниматься насосным оборудованием, тепловыми сетями.

Ранее на этой котельной демонтировали обмуровку и трубную часть котла, провели экспертизу барабанов, изготовили и установили новые барабаны, закончили строительно-монтажные работы на трубной части, а еще провели гидравлические испытания.

«Проведенный капремонт позволит эффективно и безаварийно подавать тепловой ресурс и горячее водоснабжение жителям МКД, а также на соцобъекты. Фактически на 99,9% все работы в рамках государственной программы здесь завершены, сейчас начинается плановая подготовка объекта к зиме», — добавил директор Дмитровского управления ЖКХ Игорь Круль.

Ремонт и строительство других котельных

В округе в течение лета планировали провести ремонт в еще четырех котельных, которые находятся в городах Дмитров (ул. Водников) и Яхрома (на ул. Ленина), поселках Деденево (ул. Набережная), Новосиньково. Все работы должны быть окончены к 30 августа. После этого объекты пройдут экспертизу Ростехнадзора и будут введены в эксплуатацию.

В Дмитровском округе возведут две блочно-модульные котельные в п. Автополигон (3,2 тыс. жителей, 154 МКД, 3 соцобъекта) и в р. п. Икша (3,7 тыс. человек, 29 МКД, 5 соцобъектов), центральный тепловой пункт в с. Внуково (около 3,8 тыс. человек, 20 МКД, 2 соцобъекта).

Всего в муниципалитете – 1,5 тыс. МКД, 79 котельных, 24 ЦТП и свыше 260 км сетей. В 2025 году предусмотрено провести 44 мероприятия по модернизации системы теплоснабжения. На эти работы выделено около 2 млрд рублей.