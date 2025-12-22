Андрей Воробьев поздравил энергетиков Подмосковья с профессиональным праздником

22 декабря в России отмечается День энергетика. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил людей, которые развивают энергетический потенциал региона, и вручил областные награды лучшим по профессии — электромонтерам, руководителям, инженерам, мастерам, слесарям, водителям электросетевого комплекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Традиционно День энергетика отмечается 22 декабря — это самый короткий световой день в году. Тем самым подчеркивается важная роль работников энергетической отрасли, которые обеспечивают светом и теплом дома, промышленные предприятия и объекты социальной инфраструктуры.

Воробьев отметил, что топливно-энергетическом комплексе Подмосковья работают более 65 тыс. человек, а энергоснабжение — базовая ключевая потребность каждой семьи, каждого человека. Оно всегда имеет важное значение, а в XXI веке, когда создаются ЦОДы, внедряется искусственный интеллект, идет цифровизация процессов, особенно. Сегодня каждое предприятие или автоматизировано, или потребляет большое количество энергии.

«В Подмосковье проживает 9 млн 100 тыс. человек, строятся дома, реализуется программа строительства индустриальных парков, а это значит — больше заводов, больше энергопотребления. Так что энергетика имеет определяющее значение. У нас большая 5-летняя программа модернизации с „Россетью“ почти на 300 млрд рублей. Мы стараемся идти в ногу со временем или даже с опережением, понимая, что без модернизации крайне сложно рассчитывать на стабильность энергоснабжения. Трансформация предполагает все самое умное и технологичное устанавливать на пунктах передачи энергии и тепла, а значит, контролировать и управлять большой сложной системой. Еще один наш серьезный партнер — „Газпром“, флагманская организация вместе с нами реализует мероприятия в разных городах Подмосковья. Хочу всех поблагодарить, поздравить с праздником и пожелать, чтобы и в нашей стране, и в нашем любимом Подмосковье всегда было светло, тепло и был потенциал для дальнейшего развития», — высказался Воробьев.

Обладатели областных наград

Монтер оперативно-выездной бригады из сергиево-посадского филиала «Мособлэнерго» Владимир Ельцов в профессии уже 52 года, из них 30 лет — в электросетевой компании. Его умелые действия помогли устранить множество аварий. Ельцов получил звание «Заслуженный энергетик Московской области».

«В профессию привел отец, он работал на заводе, а, когда я закончил ремесленное училище, позвал и меня. По роду своей деятельности я сталкиваюсь с самыми разными случаями. Бывают и бытовые ситуации – дома что-то «нахимичат», и мы выезжаем устранять. А бывают и более серьезные ситуации – например, когда дрон попал в распределительную подстанцию. Нам пришлось генераторы заводить, чтобы люди не остались без света», — рассказал Ельцов.

Такой же награды удостоили электромонтера 5-го разряда Дениса Бахаева из Щелковских электрических сетей. В «Мособлэнерго» он пришел после армии и трудится уже 21 год.

«Спектр работы широкий: устраняем последствия стихий, промышленные аварии, вводим в эксплуатацию новое оборудование. Недавно случай был – упало дерево и порвало линию электропередачи. Слава богу, никто не пострадал. Мы быстро выехали на место и в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение», — рассказал Бахаев.

Директору Щелковского колледжа Флоре Бубич объявили благодарность. Именно в этом образовательном учреждении учился Денис Бахаев, здесь готовят кадры для энергетического комплекса региона. Бубич отметила, что это один из самых крупных колледжей региона. Здесь учатся 5 тысяч ребят по 62 профессиям и специальностям.

«Они поступают к нам после 9 класса, но также мы организуем заочное обучение по просьбе предприятий. В 2024 году у нас открылся образовательно-производственный кластер «Топливно-энергетический комплекс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В него вошли два крупных работодателя – «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Мы увеличили набор ребят на специальности, востребованные в этих компаниях – электрики, газовщики. Ведем работу по заключению целевых договоров, организуем студентам поездки на предприятия, показываем, какие у них есть перспективы», — рассказала Бубич.

Модернизация электрокомплекса Подмосковья

Сегодня он включает более 30 подстанций и ТЭЦ, почти 200 тыс. километров электро- и теплосетей и 2,7 тыс. котельных. Регион занимает четвертое место в России по потреблению электроэнергии, показатель постоянно растет.

В Московской области постоянно модернизируют электросети. В этом году отремонтировали и построили более 2,5 тыс. км линий электропередачи, около 1,2 тыс. трансформаторных подстанций, заменили около 1 тыс. опор.

В следующие пять лет вместе с «Россетями» возведут и модернизируют 1,5 тыс. км линий и 131 питающий центр, что снизит аварийность сетей более чем на треть и увеличит их мощность. Будет построена ЛЭП постоянного тока от Нововоронежской АЭС – 2 подстанции, 2 линии межрегионального значения, 4 питающих станции.

Модернизация и цифровизация ЖКХ

Программа реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и затрагивает все муниципалитеты. Уже обновили почти 500 км электросетей, модернизировали 196 котельных и 25 ЦТП. Перемены затронули более 6,6 млн жителей. На данный момент в партнерстве с «Газпромом» реализуют 9 концессий в 6 округах.

Продолжается и цифровизация отрасли. ЖКХ-центр создали на базе ЦУР. Он работает без перерывов, собирает данные по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. Датчиками контроля температуры и давления оснащены уже 85% крупных котельных. Информация передается в региональный центр ЖКХ. Система подает сигнал в случае неполадок, меры принимают незамедлительно. Такие датчики устанавливают в ЦТП.

Федеральный проект «Цифровая котельная» завершается в этом году. Он охватил Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово и Можайск. Он позволил полностью оцифровать ключевой этап подготовки к отопительному сезону. До этого проверка и согласование документов отображались на бумаге сотрудниками, а доступ к информации имели только лица, находящиеся на объекте. Теперь доступ получили все участники процесса, что усилило контроль за работой котельных, повысило их надежность. Такой подход распространят на весь регион.

