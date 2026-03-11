Андрей Воробьев поставил задачу отремонтировать в 2026 году около 2 тысяч МКД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации» рассказал, что в планах на 2026 год — отремонтировать порядка 2 тыс. МКД. Он также в преддверии Дня работника ЖКХ наградил отличившихся сотрудников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Форум собрал представителей управляющих и подрядных организаций региона, советов МКД, фонда капремонта, технического надзора. Всего мероприятие посетили 370 человек. Участники обсудили новые подходы к формированию программы, работе подрядчиков, техническое обследование МКД и т. д. Также на форуме было подчеркнуто, что Московская область — лидер по объемам капремонта в стране.

«Мы собрались накануне Дня работника ЖКХ. Такой форум у нас проходит первый раз. Во всей стране и в Подмосковье в частности реализуется большая, очень важная программа капремонта МКД. Сегодня здесь присутствуют те, кто управляет территорией, отвечает за это направление во вверенном муниципалитете, подрядчики, управляющие МКД. Наша задача — в этом году порядка 2 тыс. домов отремонтировать — кровли, подвалы, коммуникации. Понятно, что это очень чувствительная работа. Хочу сделать акцент на взаимодействии с жителями, потому что ремонт в каждом доме — это хлопоты, определенные неудобства. И от культуры работ зависит очень многое», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, цель встречи заключалась в том, чтобы разобрать все нюансы, найти четкое понимание, как все должно быть организовано, найти оптимальные пути. Он также подчеркнул, что власти внесли ряд изменений в подход к капремонту домов. Программа очень заметная.

О капремонте в Подмосковье

С 2023 по 2025 годы в регионе сделали капремонт более 5,7 тыс. МКД, в том числе порядка 3 тыс. – за прошлый год. В 2026 году капремонт ждет свыше 2 тыс. МКД. Больше всего изменений планируется в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске, Химках. Кроме того, дома будут отремонтированы в военных городках — ЗАТО Власиха, Краснознаменск и Молодежный.

«Наша управляющая компания обслуживает сложные МКД. В основном жилые дома, построенные около 50 лет назад. Там вопрос капремонта стоит остро. Мы проводим собрание с жителями, чтобы определить состав работ, первоочередные мероприятия и т. д.», — рассказал заместитель директора УК МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» Вячеслав Боровик.

Всего в ближайшие три года (с 2026 по 2028 годы) в Подмосковье планируют отремонтировать почти 6 тыс. МКД в рамках реализации программы. Будут приведены в порядок кровли (порядка 3 тыс.), инженерные системы (около 2 тыс.), фасады (порядка 1,4 тыс.), узлы управления (586), лифтовое оборудование (425), фундаменты (321), подвалы (252) и т. д. Кроме того, с 2026 по 2031 гг. в МКД установят 4 тыс. новых лифтов, произведенных Серпуховским лифтостроительным заводом.

С этого года в Подмосковье изменился принцип формирования программы капремонта. Сейчас контракт с подрядчиками заключается на год вместо трех лет, кроме того, в него может быть включено не больше 5 МКД. Из нововведений — теперь в одном доме может работать только один подрядчик, который выполняет все работы. Раньше разные виды работ могло выполнять несколько организаций.

Гендиректор компании-подрядчика «Витмор» Павел Савченко рассказал, что при заходе на объект специалисты проводят собрание с администрациями округов, на которые приглашаются управляющие компании, старшие по домам, уполномоченные собственники. Им объясняют, какие работы будут проводиться, рассказывают о сроках и планах.

«Стараемся максимально учитывать мнение жильцов. Чтобы капитальный ремонт служил жителям долгие годы, используем современные технологии. Все работы, которые мы выполняем на внешнем контуре здания, проводятся с утеплением. Используем энергоэффективные утеплители, системы тонких штукатурных слоев, которые защищают дома от внешнего воздействия, погодных факторов. Также проводим ремонт фундаментов, укрепляем их, что увеличивает срок службы МКД», — сказал он.

В 2026 году в регионе появилась программа обследования технического состояния МКД, которая стоит в графике на ремонт. Она помогает определить приоритетность, а также необходимые виды работ. В этом году планируют обследовать 2,2 тыс. домов.

Полный перечень адресов, которые будут капитально отремонтированы, представлен на интерактивной карте фонда капитального ремонта. Там можно узнать и о сроках работ.

Помощь в восстановлении новых регионов

В рамках форума поговорили о восстановлении территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. За 4 года подмосковные специалисты отремонтировали более 60% разрушенной инфраструктуры. Реконструировано более 1,5 тыс. объектов. Порядка 900 тыс. семей смогли вернуться к привычной жизни.

«Отдельное направление, которое мы сопровождаем в рамках федеральной программы, — это восстановление новых территорий — сложная, важная работа. Хочу поблагодарить всех, кто в ней задействован. И на Подмосковье, и на фонд капитального ремонта, который выступает заказчиком, возложена серьезная ответственность. У нас ряд коллег постоянно находится на территории, чтобы все, что связано с восстановлением домов, котельных, дорог, всей инфраструктуры, которая важна человеку, было сделано достойно», — добавил губернатор.

Кроме того, более 170 специалистов (инженеров, экспертов) осуществляют технический надзор. Они следят за качеством выполнения работ. В этом году на новых территориях продолжается работа по ремонту квартир, фасадов МКД и благоустройству дворов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.