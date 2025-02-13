Андрей Булгаков рассказал о планах по модернизации систем водоснабжения в Щелкове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в своем Telegram-канале рассказал о работах, которые были проведены по части модернизации и реконструкции систем водоснабжения в Щелкове и планах на 2025-й год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, в период с 2014 по 2022 год в рамках региональной программы «Чистая вода» было построено и модернизировано 15 водозаборных узлов (ВЗУ), инвестиции составили 266 миллионов рублей. Данные работы позволили обеспечить качественной водой 68 тысяч жителей. В рамках инвестиционной программы Щёлковского Водоканала с 2023 по 2024 год было модернизировано 13 ВЗУ и водоналивных станций (ВНС). Общий объём инвестиций составил 372 миллиона рублей, а качество воды, благодаря этим работам, было улучшено для 84 тысяч жителей.

Андрей Булгаков дополнил, что в планы на этот год входит реконструкция девяти ВЗУ и шести ВНС. Общий объем инвестиций составит более 157 млн рублей. Работы будут проведены на следующих объектах:

ВЗУ (Радиоцентр № 5);

ВЗУ (ул. Розы Люксембург);

ВЗУ (Монинский больничный комплекс);

ВЗУ (ул. Соколовская);

ВЗУ (Гребнево);

ВНС № 20 (ул. Неделина);

ВЗУ (Огуднево);

ВЗУ № 1 (ул. Краснознаменская);

ВЗУ № 5 (ул. Плеханова);

ВНС № 8 (Пролетарский 1-1а);

ВНС № 7 (ул. Центральная);

ВЗУ (пос. Литвиново);

ВНС (Центральная, 7а);

ВНС № 6 (Фряновское шоссе);

ВНС № 13 (ул. Заречная).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.