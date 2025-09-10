Андрей Булгаков проверил ход модернизации котельной № 29 в Щелкове

В городском округе Щелково продолжается капитальная модернизация котельной № 29. Объект обеспечит теплом 24 многоквартирных дома и три социальных учреждения — более двух тысяч жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день на площадке установлены два котла мощностью по 10 МВт и один котел на 4 МВт. Ведется обвязка насосного оборудования и монтаж горелок. Рабочая готовность объекта составляет 39%. В строительстве задействованы 25 специалистов и спецтехника.

«Котельная № 29 имеет стратегическое значение для округа, от ее бесперебойной работы зависит комфорт и безопасность жителей. Запуск объекта запланирован на 1 октября, чтобы к отопительному сезону он вышел на полную мощность», — подчеркнул глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Завершение всех основных работ планируется до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.