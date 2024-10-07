70 информационных стендов в подъездах Подмосковья обновлены за три месяца

Информационный стенд — важный канал коммуникации между жителями многоквартирного дома и управляющей компанией. Именно поэтому он должен быть размещен в каждом подъезде или в пределах земельного участка, на котором расположен МКД, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жилищное законодательство обязывает управляющие организации размещать важные сведения для жителей, такие как:

контактные данные управляющей компании;

адреса и номера телефонов аварийно-диспетчерских служб;

информацию об изменениях в жилищно-коммунальных тарифах;

уведомления о предстоящих работах, которые могут повлиять на привычный распорядок или потребуют присутствия дома.

Так, при содействии инспекторов Министерства управляющие компании за последние три месяца привели в соответствие установленным требованиям 70 информационных стендов, размещенных в подъездах региона.

Если заметили, что информация не размещена или устарела, можно сообщить об этом в управляющую компанию. Если УК не реагирует на обращение, стоит обратиться в территориальный отдел министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.