Внезапно беременна: гинеколог о том, как и почему бывают «случайные» роды

В материале РИАМО о тех случаях, когда женщина не знает о своей беременности и узнает о ней буквально перед самими родами.

Случаи «случайных» родов

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Не так давно Гусиноозерская центральная больница сообщила о необычном и очень редком случае, который удивил медиков. Жительница города Гусиноозерск в Бурятии до последнего не знала о том, что находится в положении.

Медики отметили, что 43-летняя россиянка и так наблюдалась у врачей с диагнозом миома. У нее не было менструации, поэтому она решила, что началась менопауза. Начавший расти вес ее тоже не натолкнул на интересные мысли — она просто решила, что поправилась, и занялась спортом.

Со временем у женщины появились боли внизу живота, так что пришлось обратиться к гинекологу. Та, зная предысторию, заподозрила самое плохое — что миома начала резко расти. «Немедленно направили в гинекологическое отделение, где после осмотра стало ясно — это не рост опухоли», — рассказали в больнице.

И вот, спустя всего несколько часов после обращения к гинекологу россиянка родила девочку весом 2900 граммов. Обеих выписали из больницы спустя три дня, проблем со здоровьем у них не было.

И таких историй достаточно много.

Например, еще один такой случай произошел с жительницей Ростова-на-Дону. Она обратилась к медикам с жалобами на боли в животе. Женщина даже предположила диагноз — миома матки. Но, как оказалось, в матке была на миома, а ребенок. Врачи обследовали пациентку и быстро поняли, что она рожает. Уже через час на свет появился здоровый ребенок. Его с мамой перевели в родильное отделение.

Очередная подобная история произошла в Архангельске. Там живет женщина, которая совершенно неожиданно родила ребенка дома. Она позвонила по номеру скорой помощи и сказала диспетчеру, что у нее произошли роды. О своей беременности женщина даже не догадывалась. По ее словам, она недавно переехала в город, а до этого момента у нее несколько дней болел живот. Вскоре к матери приехали врачи и увезли ее и ребенка в роддом.

Почему можно не заметить свою беременность

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Нет набора веса

Как правило, любую беременность сопровождают следующие «маркеры»: набор веса, увеличивающийся живот, токсикоз и, конечно, отсутствие менструации. Однако бывают такие случаи, когда у женщины отсутствуют все перечисленные признаки и о своей беременности она не догадывается. Почему такое происходит?

Врач-акушер-гинеколог Екатерина Федорова, специалист Центра репродукции и генетики «Нова Клиник», объясняет, что вес женщина может набирать далеко не всегда. «Что касается прибавки веса во время беременности: не всегда женщина набирает вес до 20 недель (то есть до середины беременности). Если женщина питается нормально, не злоупотребляет сладким, выпечкой и прочим, вес может оставаться стабильным», — рассказывает эксперт.

Живот не увеличивается

Но если с весом все более-менее понятно, то как можно не заметить живот? Федорова говорит, что живот начинает расти у беременных только ближе к 20 неделям, когда начинается активный рост плода, и именно в этот период происходит скачок роста матки. «До этого срока „большой живот” объясняется избытком веса и подкожной жировой клетчатки», — заключает гинеколог.

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Отсутствие токсикоза

Токсикоз — тоже не частое явление, оказывается. «Токсикоз сопровождает далеко не каждую беременность. Вообще считается, что абсолютно нормально протекающая беременность — это отсутствие каких-либо жалоб примерно до 20 недель. Живот еще маленький, токсикоза нет, ребенок пока не шевелится, женщине не тяжело», — объясняет Федорова.

Есть менструации

Сложнее всего обстоят дела с менструациями — они во время беременности идти не могут, говорит врач. «Если есть кровянистые выделения, то это — отслойка хориона (будущей плаценты). Но бывает, что и без лечения происходит „прилипание” хориона обратно к стенке матки, беременность сохраняется, а выделения прекращаются. Женщина при этом может подумать, что это была менструация, и не обратиться к врачу. Особенно часто такое случается у женщин с нерегулярным менструальным циклом», — поясняет эксперт.

Также бывают скудные кровянистые (мажущие) выделения из половых путей во время беременности, говорит врач. Это не обязательно является угрозой выкидыша. «Такие выделения могут быть связаны с процессами плацентации (формирования и развития плаценты). Женщина тоже может принять их за менструацию, просто более скудную, чем обычно», — объясняет Федорова.

Еще одна возможная причина мажущих выделений во время беременности — формирование децидуального полипа, выходящего за пределы цервикального канала. «Это — выход внутренней выстилки полости матки (децидуальной ткани) в цервикальный канал. Так как этот полип представляет собой „пучок” сосудов, он может эпизодически вызывать мажущие выделения, особенно после половых контактов», — предупреждает эксперт.

Стопроцентно говорить о наличии беременности на ранних сроках можно только при наличии задержки менструации, положительного теста на беременность и положительного анализа крови на ХГЧ. «К сожалению, другие косвенные симптомы беременности не являются гарантией ее наличия. Например, тошнота может возникать и при легком пищевом отравлении. Отсутствие тошноты также не является гарантией отсутствия беременности», — заключает врач-гинеколог.

Чем чревато необращение к врачу в случае беременности

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Во время беременности крайне важно динамическое наблюдение за состоянием плода, темпами его роста, кровотоком в пуповине, а также регулярный контроль показателей здоровья женщины. «Поскольку беременность — это динамический процесс, состояние и плода, и матери может измениться в любой момент. Соответственно, при выявлении отклонений мы можем своевременно скорректировать начавшиеся изменения и предотвратить серьезные, иногда фатальные, последствия», — предупреждает гинеколог.

Также врач приводит несколько примеров случаев из ее практики, когда к ней пациентки приходили впервые на поздних сроках.

Однажды ко мне на прием пришла женщина на 30-й неделе беременности. До этого она ни разу не была у врача, не сдавала ни одного анализа, не проходила ни одного УЗИ. Она была настроена на самостоятельные роды и считала, что у нее все в порядке.

Мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы уговорить ее сделать хотя бы УЗИ. В результате у нее оказалось полное предлежание плаценты — серьезное осложнение беременности, которое является абсолютным противопоказанием к естественным родам. В таких случаях родоразрешение проводится исключительно путем кесарева сечения — и не на 40-й, а на 38-й, максимум 39-й неделе. Также показана более ранняя госпитализация в стационар.

Вторая ситуация произошла, когда женщина пришла на прием на 34-й неделе беременности. Она не знала о своей беременности и считала, что у нее растет миома. К врачу не обращалась, так как это ее особо не беспокоило. Естественно, на этом сроке определить беременность не составляет труда. Мы сделали УЗИ, и у ребенка был выявлен порок развития — гастрошизис.

Третий запомнившийся случай — женщина, которая не обращалась к врачу и собиралась рожать дома с доулой. Срок беременности на момент обращения составлял 36 недель. По УЗИ мы выявили признаки диабетической фетопатии, возникшей на фоне гестационного сахарного диабета, который не контролировался и не компенсировался.