Зимний уход без ошибок: 7 привычек, от которых стоит отказаться, чтобы спасти кожу

Врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas MedicalCenter Екатерина Каминская назвала семь главных ошибок, от которых в зимний сезон страдает кожа, сообщает Life.ru .

«Зимой кожа особенно уязвима: мороз, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях создают для нее экстремальные условия. В этот период мы неосознанно совершаем ошибки в уходе, которые только усугубляют ситуацию, а именно: провоцируют сухость, раздражение и шелушение», — сказала Каминская.

По ее словам, одной из самых вредных привычек зимой является использование горячей воды. Длительный горячий душ и умывания при высокой температуре разрушают липидный барьер, который защищает кожу от потери влаги и внешних воздействий. Это приводит к тому, что кожа быстро теряет свою мягкость, становится более чувствительной, и на ее поверхности могут возникать микротрещины, которые усиливают шелушение.

Также люди ошибочно отказываются использовать крем перед выходом на улицу, опасаясь, что средство может негативно сказаться на коже на морозе. Однако научные исследования не подтверждают эту точку зрения. Напротив, кожа, не защищенная кремом, более чувствительна к холоду: капилляры сужаются, влага из кожи испаряется быстрее.

Еще вред коже могут нанести агрессивные косметические средства. Гели для умывания с высоким содержанием сульфатов (SLS, SLES), щелочные мыла и тоники с содержанием спирта действуют особенно жестко. Они сильно обезжиривают кожу, разрушая ее естественный гидролипидный слой.

Дерматолог акцентировала внимание на чрезмерной активности в уходе за кожей. Зимой естественные процессы регенерации замедляются, и кожа становится менее устойчивой к повреждениям. Частое использование кислот, ретинола, ретиноидов и агрессивных скрабов в этот сезон может вызвать раздражение, длительное покраснение и ослабление защитных функций.

Врач отметила, что зимой в отапливаемых помещениях уровень влажности воздуха часто падает ниже 30%, при комфортных 40-60%. В сухом воздухе кожа теряет влагу, и даже лучшие косметические средства работают неэффективно.

Кроме того, одним из ключевых моментов является недостаток воды в организме. Холодная погода притупляет жажду, но потребность организма в жидкости остается неизменной. При недостатке воды кожа теряет эластичность, становится тусклой, а мелкие морщины заметнее, заключила Каминская.

