Жительница США пережила клиническую смерть и рассказала о своем опыте

Лорен Канадэй, жительница штата Вирджиния в США, пережила обширный инфаркт в феврале 2023 года. Ее сердце останавилось на 24 минуты, пока врачам скорой помощи не удалось восстановить его работу, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Star.

После этого пациентка находилась в реанимации девять суток, двое из которых — в состоянии комы. Придя в сознание, женщина описала необычный опыт. В ее случае не было ни тоннеля, ни ослепительного света, о которых часто рассказывают.

«Я помню только чувство удивительного покоя. Это ощущение не покидало меня несколько недель после того, как я очнулась», — поделилась американка.

По ее словам, этот опыт кардинально изменил ее отношение к жизни. Теперь в сложных ситуациях она мысленно возвращается к тому пережитому покою и находит умиротворение. Но самое важное — у нее совершенно исчез страх смерти.

«Я не увидела там ничего конкретного, но теперь совершенно не беспокоюсь по этому поводу», — заключила Канадэй.

