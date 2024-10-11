Жителям Подмосковья рекомендуют сделать прививку от энцефалита в октябре

Количество обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших лиц в сезон 2024 года находилось в пределах среднемноголетних значений, а также ниже аналогичного периода прошлого года и составило менее 11,3 тысячи случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. За последние 5 лет отмечается тенденция к увеличению количества вакцинируемых против клещевого вирусного энцефалита. В 2022 году в Московской области против клещевого энцефалита вакцинировано около 18 тысяч человек, в том числе около 6,5 тысяч детей.

Вакцинация проводится лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки). Управление Роспотребнадзора по Московской области рекомендует сделать прививку против клещевого энцефалита именно сейчас, осенью, чтобы выработался иммунитет до начала сезона присасывания клещей.

В прошедшем сезоне были проведены акарицидные обработки на площади около 5,8 тысячи га, в том числе около 1,9 тысячи га на территории летних оздоровительных учреждений.

Проведены лабораторные исследования более 2 тысяч клещей, в 15,8% случаев выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 2,32% — гранулоцитарного анаплазмоза человека, возбудитель КВЭ не выявлен.

За истекший период 2024 года зарегистрировано более 300 случаев болезни Лайма, что на 32% ниже аналогичного периода прошлого года.

Зарегистрирован 1 завозной случай КВЭ, присасывание произошло на территории другого субъекта, эндемичного по КВЭ. Заболевший против КВЭ вакцинирован не был.

Эпидемиологическая обстановка по инфекциям, связанными с присасыванием клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Московской области.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.