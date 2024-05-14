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Жители Ступина 17 мая смогут бесплатно проверить свое здоровье в поликлинике

17 мая в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Ступинской поликлиники для взрослых желающие смогут пройти бесплатное обследование. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Как отмечает заведующая центром Галина Кузовова, подобные профилактические акции проводятся в больнице регулярно.

«Ранняя диагностика и лечение — залог здоровья и долголетия жителей. Важно не только обращаться к врачу при наличии проблем, но и проходить профилактические осмотры. В очередной раз напоминаем о пользе ежегодной диспансеризации — записаться можно по телефону 122 или через Госуслуги», — сказала Кузовова.

17 мая с 9:00 до 11:00 желающих принять участие в акции ждет:

бесплатный анализ крови на сахар (с 9.00 до 11.00 натощак, кабинет 509);

измерение артериального давления и сатурации крови (каб. 518);

консультация врача по медицинской профилактике В.И. Чикулаевой (каб. 518).

С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.