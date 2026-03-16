Жители Подмосковья записались к врачу через бот 255 тыс раз

Жители Московской области более 255 тыс. раз воспользовались чат-ботом «Денис» в мессенджере MAX для записи к врачу. Сервис позволяет оформить очный или телемедицинский прием, продлить электронный рецепт и получить медицинские документы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Чат-бот «Денис» помогает пациентам записаться на прием к врачу, в том числе на телемедицинскую консультацию, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку и закрыть больничный лист. Сервис синхронизирован с системой ЕМИАС, а все записи отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

«Развитие таких цифровых помощников позволяет упростить взаимодействие пациента и системы здравоохранения. Всего с момента запуска чат-бота „Денис“ в MAX к врачу с его помощью записались более 255 тыс. раз», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Чтобы воспользоваться ботом, необходимо перейти по ссылке https://max.ru/eregistratura_mo_bot и дать согласие на обработку персональных данных. Для записи потребуется указать контактные данные и номер полиса ОМС. Пациент должен быть прикреплен к поликлинике в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.