Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье почти в 40 парках региона

Жителей Подмосковья в эти выходные вновь приглашают в парки проверить свое здоровье. Выездные бригады врачей будут работать в 37 парках — в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Проверить свое здоровье в парках Подмосковья жители смогут в течение всего лета. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни. Акция же позволяет объединить приятное с полезным — позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.