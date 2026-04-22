Жители Подмосковья смогут пройти онкоскрининг 25 апреля

День открытых дверей пройдет 25 апреля в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области. Жители старше 18 лет смогут бесплатно получить консультацию онколога и пройти обследования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 25 апреля, с 09:00 до 14:00 в Подмосковье состоится День открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Пациентам будут доступны консультация врача-онколога, диагностика новообразований кожи, а также скрининг для выявления рисков онкологических заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

«Регулярное прохождение онкоскрининга — это ответственное отношение человека к своему здоровью. Чем раньше выявлено заболевание, тем меньше времени требуется на лечение и тем выше вероятность выздоровления. Наша задача — сделать профилактическую диагностику максимально доступной для каждого жителя региона. С начала года такой возможностью уже воспользовались более 2,3 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для женщин предусмотрены цитологическое исследование, маммография или ультразвуковое исследование молочных желез в зависимости от возраста. Мужчины смогут пройти ПСА-тестирование для оценки рисков рака предстательной железы.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований при наличии. Адреса и контактные телефоны опубликованы на официальном портале онкологической службы Московской области по ссылке: https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/den_otkritih_dverei_v_tsentrah_onkopomoschi_proidet_25_aprel.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.