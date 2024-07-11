Жители Подмосковья оценили работу трех ветеринарных станций региона

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Жители Московской области оценили работу ветеринарных станций и оставили свыше 7 тыс. отзывов, на основе которых был составлен рейтинг клиник. По результатам оценок жителей, большая часть учреждений Госветслужбы в Подмосковье получили более 4,7 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Топ рейтинга включает 3 ветеринарных учреждения региона, работу которых отметили жители:

Подольская участковая ветеринарная лечебница (ул. Талалихина, дом №19);

Щелковская станция по борьбе с болезнями животных (ул. Сиреневая, д. 9, корп. 1);

Ступенский ветеринарный пункт р.п. Михнево, р.п. Жилёво (ул. Московская, д. 19).

По вопросам работы ветеринарных станций рекомендуется обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 8(495)668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.