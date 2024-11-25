Жители Подмосковья могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

1 декабря 2024 года все мировое сообщество в очередной раз будет отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом. В текущем году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом — «Выбирайте правильный путь — путь прав человека», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно позиции ЮНЭЙДС, мир может победить СПИД, если права каждого будут защищены.

Роспотребнадзором в период с 25 ноября по 6 декабря организована горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции. Задать вопросы можно по номеру: 8 (800) 555-49-43.

В период с 11 ноября по 5 декабря сеть медицинских офисов и клиник Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Любой человек сможет бесплатно сдать кровь для исследования на ВИЧ в любых медицинских офисах и клиниках Центра молекулярной диагностики CMD.

По оценкам программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) с начала распространения ВИЧ в мире заразились 88,4 млн человек, из которых к концу 2023 года 42,3 млн умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИДом. К концу 2023 года в мире жили с ВИЧ 39,9 млн человек. В 2023 году 1,3 млн человек были инфицированы ВИЧ и 630 тыс. человек умерли от связанных со СПИДом заболеваний.

В настоящее время перед всем мировым сообществом и Российской Федерацией поставлена глобальная задача: остановить эпидемию ВИЧ-инфекции к 2030 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.