Жители Подмосковья могут посмотреть онлайн-лекции о болезни Альцгеймера

Благотворительным фондом «Память поколений» был запущен информационно-профилактический социальный проект Деменция.net . Проект направлен на повышение осведомленности населения о проблемах когнитивного здоровья, повышение уровня знаний о мерах профилактики и способах диагностики когнитивных расстройств и деменции, а также помощь людям с деменцией, членам их семей и опекунам, осуществляющим уход. С 2021 года в различных мероприятиях проекта приняли участие более 23 000 человек, сообщает пресс-служба фонда.

На сайте Деменция.net можно пройти онлайн-тестирование на наличие когнитивных изменений и ознакомиться с профильными полезными материалами о деменции и когнитивных расстройствах.

На данный момент совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» фондом в 20 регионах России открыты региональные Центры профилактики когнитивных расстройств. В этих центрах любой желающий может бесплатно пройти скрининг на наличие когнитивных изменений, записаться на занятия Школы активного долголетия.

В сентябре, в рамках Всемирного месяца осведомленности о болезни Альцгеймера, подготовлена серия полезных онлайн-лекций от ведущих медицинских экспертов о когнитивном здоровье и активном долголетии на платформе Добро.рф в разделе «Добро.Университет».

Видеокурс разработан специалистами социального проекта Деменция.net при участии ведущих специалистов Российского геронтологического научноклинического центра и Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», Центра когнитивного здоровья ГКУЗ «ККПБ им. В. Х. Кандинского», ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Актуальность вопросов когнитивного здоровья сложно переоценить — деменция обретает форму настоящей эпидемии и выходит на общемировой уровень. Согласно оценкам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, деменцией в мире страдает более 55 млн человек, и каждый год происходит почти 10 млн новых случаев. Благодаря профилактике, когнитивные нарушения можно отсрочить, если заметить их вовремя: облегчить состояние и повысить уровень жизни человека с деменцией, также правильно подобрать медицинскую терапию.

«Когнитивные заболевания — тема, которую у нас в стране не принято обсуждать, и отсюда очень низкая информированность населения. Мы хотим помочь преодолеть этот барьер и дать доступные инструменты для профилактики и диагностики», — сказала руководитель социального проекта Деменция.net Катерина Круглова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.