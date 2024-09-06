Жители Подмосковья 7–8 сентября смогут проверить свое здоровье в парках региона

В эти выходные выездные бригады врачей будут работать в 21 городском округе Подмосковья, в том числе в Балашихе, Ногинске, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске и других. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем акцию „Проверь свое здоровье в парке“. В эти выходные жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что любое заболевание лечится эффективнее, если оно выявлено на ранней стадии», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.