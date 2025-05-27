Жители округа Фрязино могут получить консультацию врача онлайн

Благодаря развитию телемедицины в Подмосковье жители городского округа Фрязино могут получить консультацию врача дистанционно — по телефону или видеосвязи. С начала года этой возможностью воспользовались 12 285 раз, из них 1 851 раз помощь была оказана по профилю «Педиатрия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Фрязино.

«С развитием телемедицинских технологий, даже уехав на дачу, пациенты могут быть спокойны за своевременное получение льготных лекарств. Теперь продлить рецепт можно дистанционно, не покидая загородного дома, а забрать необходимые препараты по выписанному рецепту смогут родственники или доверенные лица, что значительно упрощает процесс и экономит время», — прокомментировала участковый врач-терапевт округа Фрязино Екатерина Натекина.

Чаще всего жители округа обращались за консультациями по профилям «Терапия», «Педиатрия» и «Онкология». В дистанционном формате пациенты Щелковской больницы также могут продлить рецепт на льготные лекарственные препараты и задать вопросы лечащему врачу о результатах обследования.

Для записи на телемедицинскую консультацию необходимо перейти на портал zdrav.mosreg.ru и авторизоваться через «Госуслуги» (кнопка «Войти» в правом верхнем углу). После авторизации перейти в раздел «Телемедицина» либо в блоке записи на прием нажать кнопку «Записаться на онлайн-прием» и выбрать удобную для вас ячейку, после чего подтвердить запись. В указанное время нужно зайти в приложение и ожидать звонка врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.