сегодня в 13:08

Жители Мытищ проверили свое здоровье на минувших выходных

В поликлиниках № 1 и № 4 на улице Воровского в Мытищах вновь прошла акция «День семейного здоровья», которую посетили 45 человек. По итогам тщательного комплексного медицинского осмотра трое из них были направлены на дальнейший этап диспансеризации для углубленного изучения состояния своего здоровья, сообщает пресс-служба администрации округа.

С начала текущего года благодаря подобным мероприятиям врачи смогли оказать помощь и провести обследование уже 779 жителям города Мытищи.

Уже 18 октября жителей Мытищ ждет новая профилактическая акция — Единый день диспансеризации. Он пройдет сразу в нескольких учреждений здравоохранения округа:

Поликлиника № 2, ул. Юбилейная, дом № 10

Поликлиника № 5, ул. Веры Волошиной, дом № 54

Поликлиника № 6, мкр. Пироговский, ул. Советская, дом № 2/1.

Всех, кто заботится о своем здоровье, приглашают принять участие в обследовании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.