Жители Можайского округа 27 августа могут присоединиться к акции по сбору крови

Одно скромное, но важное желание — подарить возможность жить тем, кому она жизненно необходима, сплотит жителей Можайского округа. Процедура донорства проста и абсолютно безопасна для тех, кто ее проходит, однако для пациентов медицинских учреждений она часто становится единственным спасением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стать донором может любой человек от 18 и до 60 лет с массой тела не менее 50 кг, прошедший обследование и не имеющий противопоказаний.

При сдаче крови необходимо иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Доноры получат денежную компенсацию на питание 998 рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработанной платы.

В 2025 году ежегодная выплата для Почетных доноров увеличилась до 18 тыс. рублей. Доноры Московской области могут бесплатно пользоваться общественным транспортом как в Москве, так и в Подмосковье. Для них также предусмотрены компенсации за оплату коммунальных услуг и ежемесячные выплаты для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

Медики ждут доноров 27 августа с 09:00 до 12:00 во Дворце спорта «Багратион» по адресу: город Можайск, ул. Мира, дом № 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.