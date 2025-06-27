Жители Ленинского обсудили важные вопросы с руководителями медучреждений

В историко-культурном отделе дворца культуры города Видное состоялась очередная ежемесячная встреча руководителей учреждений здравоохранения с жителями Ленинского городского округа. Такое мероприятие проводится с декабря 2021 года совместно с представителями администрации, где решаются многие вопросы жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Я посещала такую встречу в прошлом месяце, и мне удалось оперативно решить вопрос с направлением в кардиологическое отделение. Все произошло буквально в течение пары дней. Направление было выписано сразу же, как я обратилась. Такие встречи очень полезны для всех жителей», — приводятся в сообщении слова жительницы Ленинского округа Маргариты Макеевой.

В пресс-службе добавили, что такие встречи в формате живого диалога позволяют оперативно решать вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи. В ходе встречи были подняты вопросы разного характера, включая выписку льготных лекарств, пополнение кадрового состава медицинских учреждений, запись к терапевтам и на УЗИ, а также вопросы работы женской консультации.

В мероприятии приняли участие представители Видновской клинической больницы, Видновской стоматологической поликлиники, Видновского перинатального центра и филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Сотрудники медицинских учреждений на встрече предоставили много полезной информации, которая позволит жителям Ленинского городского округа точнее ориентироваться при лечении и прохождении реабилитации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.