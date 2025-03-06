Жители Королева получили ответы на вопросы в сфере здравоохранения

В поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской больницы прошел тематический прием граждан по вопросам медицинского обслуживания в формате «Выездная администрация». Профильные заместители главного врача ответили на волнующие вопросы, касающиеся записи к узким специалистам, лекарственного обеспечения, неотложной медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в тематическом приеме приняли участие первый заместитель главы городского округа Сергей Иванов, советник министра здравоохранения Московской области Юрий Родионов и депутат Московской областной думы Сергей Керселян.

«Я обращалась по поводу предоставления услуг в поликлинике микрорайона Первомайский. Хотелось бы, чтобы больше внимания обращали на развитие стоматологической помощи, чтобы качество услуг в нашей поликлинике не уступало платным клиникам. Надеюсь, что меня услышали и такую работу будут проводить», — поделилась жительница Галина М.

Такие встречи получают положительные отзывы от жителей округа, так как дают возможность напрямую обратиться к руководителям поликлиник и отделений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.