Жителей Балашихи приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 30 ноября

В эту субботу в Центре амбулаторной онкологической помощи, расположенном на базе поликлиники № 4, состоится День открытых дверей. Все желающие старше 18 лет могут посетить врача-онколога и пройти диагностику бесплатно, по полису ОМС, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«На приеме врач-онколог с учетом жалоб пациента проведет осмотр и при необходимости направит на исследование. В этот же день пациенты смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование, а также сдать ПСА-тест на рак простаты, тест на наличие скрытой крови», — отметила заведующая ЦАОП Балашихинской больницы Марина Венедиктова.

Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00, предварительная запись не требуется. Следующий День открытых дверей запланирован на субботу, 21 декабря. Дополнительная информация — по телефону горячей линии Центра амбулаторной онкологической помощи: +7(985) 183-17-44. Адрес поликлиники № 4: Балашиха, мкр. Гагарина, д. 15А, 2 этаж, ЦАОП.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.