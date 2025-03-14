Жир и антибиотики: диетолог объяснила, зачем сливать первый бульон
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, для чего сливают первый бульон и в каких случаях этого можно не делать, сообщает сайт «Узнай.ру».
По словам эксперта, все зависит от того, в каких условиях было произведено мясо для бульона, например, курица. Если хозяйка купила курицу у фермера и уверена в безопасности или птицу вырастили в собственном хозяйстве, то бульон можно не сливать.
Если же в качестве мяса вы не уверены, первую воду при варке мяса рекомендуется слить.
«Стоит учесть, что вредные вещества, содержащиеся в курице, включая антибиотики, могут оказаться в первом бульоне», — предупредила Соломатина.
Также первый бульон сливают для того, чтобы сделать его менее жирным и более постным.
В то же время в первый бульон попадают и полезные вещества, включая водорастворимые витамины группы В, поэтому нужно учитывать все риски, добавила диетолог.