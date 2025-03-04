Женщины-фельдшеры Подмосквья рассказали о своих увлечениях в преддверии 8 марта

Многие сотрудницы подразделений Московской областной станции скорой медицинской помощи — люди с активной жизненной позицией. Накануне праздника 8 марта они поделились историями о своих увлечениях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Фельдшер с 30-летним стажем Евгения Макарова — всесторонне развитый человек. Она пропагандирует здоровый образ жизни: по утрам, в любую погоду и время года, она с группой единомышленников купается в водоеме с холодным родником. Также фельдшер имеет хобби: расписывает старые чемоданы красками в технике декупажа», — рассказывает о своей коллеге заведующий Егорьевской подстанцией скорой медицинской помощи Ирина Тимохина.

Еще два фельдшера с Егорьевской подстанции, Марина Бартенева и Александра Абасова, увлекаются волейболом. Они поделились радостью: зимой на областных соревнованиях среди медработников их команда заняла II место. А их коллега по подстанции, Ангелина Ваулина, профессионально занимается танцами в городской студии.

Мама троих детей, фельдшер Железнодорожной подстанции скорой, Светлана Кочеткова любит музыку и пение. Она — солистка местной рок-группы, поет в церковном хоре и занимается обучением вокалу в Троицком Соборе Балашихинского благочиния в городе Реутов. Участвовала в телепроектах на «Первом канале», «Пятнице» и СТС. Ранее была солисткой духового оркестра Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.