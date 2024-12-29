Завтрак года: врач объяснила, с каких блюд стоит начать утро 1 января

Новогодняя ночь — время излишеств: столы ломятся от угощений, шампанское льется рекой, а за окном светает, пока мы все еще угощаемся десертом. После такого марафона пробуждение 1 января редко бывает ранним и легким. Завтрак в этот день должен быть не только вкусным, но и восстанавливающим, чтобы помочь организму справиться с последствиями ночных праздников, сообщила РИАМО врач — эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Первое, что важно сделать — восстановить водный баланс. Начните утро с большого стакана теплой воды, можно с добавлением дольки лимона. Это поможет мягко разбудить организм, ускорить выведение токсинов и улучшить самочувствие. Если есть ощущение тяжести, можно выпить травяной чай, например, с ромашкой или мятой — они снимут спазмы и успокоят желудок», — сказала врач.

Она отметила, что для самого завтрака следует выбирать легкие, но питательные блюда. Хорошим вариантом станет овсянка или гречневая каша на воде с добавлением небольшого количества меда, ягод или орехов. Сложные углеводы обеспечат заряд энергии, а клетчатка облегчит пищеварение после переедания. Если хочется белка, то можно добавить к каше нежирный творог или вареное яйцо.

По ее словам, кисломолочные продукты, такие как кефир или натуральный йогурт, тоже станут отличным выбором. Они помогут восстановить микрофлору кишечника, нарушенную обилием жирной и калорийной пищи, снимут тяжесть. Можно добавить немного свежих фруктов для витаминов и легкого освежающего вкуса — это могут быть яблоко, банан или цитрусовые.

«Если есть аппетит, приготовьте легкий омлет из двух яиц с зеленью и овощами. Добавьте ломтик цельнозернового хлеба — он обеспечит организму сложные углеводы и станет сытным дополнением к блюду. Еще один вариант — авокадо на тосте, посыпанное семенами чиа или кунжута», — добавила Сережина.

Доктор предупредила, что важно избегать жирных, жареных блюд и тяжелой пищи. Нужно отложить оливье, селедку под шубой и холодец на потом — эти блюда только добавят нагрузку на желудок, который уже пострадал ночью.

«Также лучше отказаться от крепкого кофе — вместо этого попробуйте травяной чай или некрепкий масала чай с такими пряностями, как корица, гвоздика, кардамон, имбирь, куркума, бадьян, чтобы получить бодрость без излишнего возбуждения», — заключила эксперт.