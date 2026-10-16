Заведующая реанимацией детской больницы Подольска подвела итоги работы

Отделение реанимации Подольской детской больницы открылось в декабре 2022 года. Оно располагает шестью койками и совмещает реанимацию и анестезиологию. Его возглавляет врач-анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Татьяна Пчеленцева.

При поддержке министерства здравоохранения отделение получило новые аппараты искусственной вентиляции легких, системы для выхаживания маленьких детей, кювезы, оборудование для экстренной операционной, мониторинга и заместительной терапии, в том числе почечной.

«Работа сложная и ответственная, но главное — ее результат. А результат — это улыбка детей и слезы радости родителей», — подчеркнула Пчеленцева.

Татьяна Пчеленцева работает в больнице с 2008 года — уже 18 лет. Она любит свою работу и особенно ценит маленьких пациентов. Врач окончила Российский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», затем прошла интернатуру по направлению «Анестезиология и реаниматология» в Московском государственном медико-стоматологическом университете.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и верность профессии Пчеленцева удостоена благодарности губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.