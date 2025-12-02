Записаться к врачу в Подмосковье можно через чат-бот в системе MAX

Жители Подмосковья могут получать медицинские услуги через мессенджер MAX. Цифровой помощник «Денис» позволяет записаться к врачу — как на очный прием, так и на телемедицинскую консультацию, заказать электронную справку или продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В Подмосковье теперь можно записаться к врачу через чат-бот в мессенджере MAX. С его помощью жители могут оформить запись на прием, получить электронную справку или продлить рецепт на льготное лекарство. Это быстро и удобно», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке https://max.ru/eregistratura_mo_bot и дать согласие на обработку своих персональных данных. Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.