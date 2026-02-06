Замминистра здравоохранения Подмосковья посетил роботизированную операционную МОНИИАГ

В ходе визита Максим Максимов встретился с руководством МОНИИАГ и ознакомился с работой роботизированной операционной. Здесь с 2013 года проводят высокотехнологичные операции с помощью роботической установки. В 2024 году операционную переоборудовали для малоинвазивных хирургических вмешательств: теперь врачи могут управлять всеми подсистемами по принципу «умного дома», а также транслировать операции в 3D и Full HD.

Руководитель отделения оперативной гинекологии Александр Попов отметил, что, несмотря на профиль института, специалистам часто приходится решать сложные задачи за пределами акушерства и гинекологии. Во время визита гостю продемонстрировали одну из самых сложных операций — удаление очагов тяжелой формы эндометриоза, поразившего не только женские органы, но и кишечник пациентки.

В июне 2023 года на базе МОНИИАГ открылся Московский областной центр эндометриоза. В центре принимают пациенток с тяжелыми формами заболевания, проводят лечение с использованием роботических технологий, а также обучают специалистов из разных регионов страны. Подмосковные врачи выполнили более 1600 робот-ассистированных операций, из них свыше 400 — по поводу глубокого инфильтрирующего эндометриоза, который затрагивает кишечник, прямую кишку, мочевой пузырь и мочеточники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.