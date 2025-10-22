В Московской области отмечается снижение заболеваемости алкогольной зависимостью. Если в начале года этот показатель составлял 739,6 на 100 тыс. населения, то в сентябре он сократился до 633,2 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкоголизм — коварное хроническое заболевание, которое постепенно разрушает не только организм, но и жизнь человека. Мы проводим масштабную работу по профилактике зависимости от алкоголя — как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних. Это беседы, лекции, круглые столы и встречи с профильными специалистами. В результате за 9 месяцев этого года общая заболеваемость алкоголизмом в Подмосковье снизилась на 14%», — сказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

В Московской области развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение и медицинская реабилитация пациентов наркологического профиля. Если вы понимаете, что не можете справиться с зависимостью самостоятельно — обратитесь за помощью к специалистам. Для этого достаточно обратиться к врачу-психиатру-наркологу в наркодиспансере.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.