Вырос в 5 раз: в США мужчина 17 лет увеличивал себе пенис силиконом

Пожилой мужчина из США около 17 лет увеличивал свой половой член силиконом, но в итоге столкнулся с серьезными осложнениями — половой орган перестал функционировать, сообщает Daily Mail .

Пациент обратился в клинику пластической хирургии в Лос-Анджелесе с жалобами на эректильную дисфункцию, боли и проблемы с мочеиспусканием. Как выяснилось, причиной этих проблем стали систематические инъекции силикона в пенис, которые он проводил на протяжении 17 лет, посещая для этого клинику в Мексике.

Мужчина признался, что стремился добиться более выраженной формы и размера члена. Ему это удалось — пенис увеличился в пять раз.

Однако со временем возникли серьезные осложнения: орган затвердел, а у основания мошонки появилось образование размером с лимон. К этому добавились постоянные инфекции, а также боль и дискомфорт во время сна и половой жизни.

К счастью, хирургическая операция, проведенная специалистами, позволила удалить зарубцевавшуюся ткань и силикон, восстановив прежний функционал пениса пациента.