Вырабатываются эндорфины: как физическая активность помогает при депрессии

сегодня в 08:45

Физическая активность действительно помогает справляться с депрессией и улучшает эмоциональное состояние, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Многочисленные исследования показывают, что физическая активность снижает симптомы депрессии благодаря выработке эндорфинов и серотонина — нейромедиаторов, отвечающих за настроение. Регулярные тренировки помогают улучшить самооценку и уверенность в себе», — рассказал Хамидуллин.

Он отметил, что участие в групповых занятиях спортом помогает наладить социальные связи и уменьшить чувство одиночества.

«Занятия спортом придают дню структуру и помогают отвлечься от негативных мыслей. Это важный элемент в борьбе с депрессией, который не только улучшает физическое здоровье, но и стабилизирует эмоциональное состояние», — добавил врач.

По его словам, умеренная физическая нагрузка в сочетании с психологической поддержкой помогает быстрее справляться с депрессией и повышает общий уровень удовлетворенности жизнью.

Ежегодно 24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам психического здоровья.