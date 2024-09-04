сегодня в 16:06

Выездные бригады для вакцинации против гриппа заработали в Лобне

В городском округе Лобня организована работа выездных бригад для иммунизации граждан против гриппа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители и гости муниципалитета могут бесплатно пройти вакцинацию по следующим адресам:

ТЦ «Надежда», улица Маяковского, 5 — пункт работает 9 и 23 сентября, 7 и 21 октября, 4 и 18 ноября с 09:00 до 14:00.

ТЦ «Поворот», Краснополянский пр., 2: пункт работает 19 и 30 сентября, 14 и 28 октября, 11 и 24 ноября с 09:00 до 14:00.

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. Вакцинация вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.