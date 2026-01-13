«Вся медицина гнилая»: жители Кузбасса в ярости после смерти младенцев в роддоме

Жители Кузбасса раскритиковали медицину в регионе после новости о том, что в новокузнецком роддоме № 1 умерли 9 младенцев в течение недели. Под постом губернатора Ильи Середюка в Telegram люди оставили десятки гневных комментариев.

Ранее глава региона отстранил от должности главврача Новокузнецкой горбольницы № 1 из-за массовой гибели младенцев в роддоме.

«Вся медицина Кузбасса скатывается в никуда, просто дно дна уже! Только видимость создаете, что где-то что-то работает», — заявил один из пользователей.

Люди требуют провести справедливое расследование трагедии и наказать виновных.

«Вся медицина гнилая, помощи ни какой. А ангелочки, а семьи? Это такими методами мы пытаемся поднять рождаемость в стране?» — задается вопросом житель Кемерова.

В роддоме Новокузнецка из-за инфекции за январские праздники погибли 9 младенцев. Роженицы жаловались, что им давили на живот, ругали матом при родах, оставляли одних на схватках. Главврача больницы отстранили от должности, возбуждено уголовное дело.

В медучреждение выехала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения подобных ситуаций. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев.

Пациентка Новокузнецкого роддома № 1 Маргарита рассказала о вопиющих нарушениях во время родов в этом учреждении. Кроме того, ее новорожденного заведующая назвала уродом.

