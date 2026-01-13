«Вся медицина гнилая»: жители Кузбасса в ярости после смерти младенцев в роддоме
Жители Кузбасса раскритиковали медицину в регионе после новости о том, что в новокузнецком роддоме № 1 умерли 9 младенцев в течение недели. Под постом губернатора Ильи Середюка в Telegram люди оставили десятки гневных комментариев.
Ранее глава региона отстранил от должности главврача Новокузнецкой горбольницы № 1 из-за массовой гибели младенцев в роддоме.
«Вся медицина Кузбасса скатывается в никуда, просто дно дна уже! Только видимость создаете, что где-то что-то работает», — заявил один из пользователей.
Люди требуют провести справедливое расследование трагедии и наказать виновных.
«Вся медицина гнилая, помощи ни какой. А ангелочки, а семьи? Это такими методами мы пытаемся поднять рождаемость в стране?» — задается вопросом житель Кемерова.
В роддоме Новокузнецка из-за инфекции за январские праздники погибли 9 младенцев. Роженицы жаловались, что им давили на живот, ругали матом при родах, оставляли одних на схватках. Главврача больницы отстранили от должности, возбуждено уголовное дело.
В медучреждение выехала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения подобных ситуаций. Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил смерть младенцев.
Пациентка Новокузнецкого роддома № 1 Маргарита рассказала о вопиющих нарушениях во время родов в этом учреждении. Кроме того, ее новорожденного заведующая назвала уродом.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.