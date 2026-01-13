Пациентка роддома в Новокузнецке: врачи спали во время родов, а потом матерились

Пациентка Новокузнецкого роддома №1 Маргарита рассказала о вопиющих нарушениях во время родов в этом учреждении. Кроме того, ее новорожденного заведующая назвала уродом, сообщают «Осторожно, новости» .

По ее словам, врачи игнорировали ее зовы о помощи, подсовывали документы на отказ от новорожденного и допустили тяжелые осложнения у ребенка.

Когда у девушки начались роды, дежурные врачи спали и долго не реагировали. В результате младенец родился больным — он не дышал и нахлебался околоплодных вод, что привело к органическому поражению головного мозга.

«Ребенок лишен одного глаза и не видит», — отметила Маргарита, добавив, что ее не пустили в реанимацию к малышу, а заведующая отделением якобы назвала новорожденного уродом.

Пациентка также поделилась слухами среди рожениц: роддом якобы лидирует по смертности среди младенцев, а в одну из смен всем без исключения делали кесарево сечение.

«Девочки лежали и молились, чтобы не родить именно в эту смену», — рассказала девушка.

По словам Маргариты, среди женщин ходили разговоры о доплатах врачам за операции кесарева сечения.

В роддоме Новокузнецка из-за инфекции за январские праздники погибли 9 младенцев. Роженицы жаловались, что им давили на живот, ругали матом при родах, оставляли одних на схватках. Главврача больницы отстранили от должности, возбуждено уголовное дело.

